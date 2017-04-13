  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 13 Nisan 2017 17:20

Doğubayazıtta patlayıcı düzenekli tüp bulundu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde toprağa gömülü patlayıcı düzenekli mutfak tüpü bulundu.

Video Galeri
Canlı yayının ortasına daldı, başkandan yardım istedi
Canlı yayının ortasına daldı, başkandan yardım istedi
Video Galeri
Down sendromlu Sude yunus polisi oldu
Down sendromlu Sude yunus polisi oldu
Video Galeri
AVMde Sibirya kaplanı
AVMde Sibirya kaplanı
Video Galeri
Yaşlı kadından intihar etmek isteyen kadına pes dedirtecek sözler
Yaşlı kadından intihar etmek isteyen kadına pes dedirtecek sözler
Video Galeri
AVMde Sibirya kaplanı
AVMde Sibirya kaplanı
Video Galeri
THYdan yolcularına Uzakdoğu yemekleri sürprizi
THYdan yolcularına Uzakdoğu yemekleri sürprizi