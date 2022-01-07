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  4. Doğukan Manço kamerayı açıp isyan etti

Doğukan Manço kamerayı açıp isyan etti

Şarkıcı Doğukan Manço sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul’un Tuzla ilçesinde sokak hayvanlarının öldürüldüğünü öne sürdü.

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