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  3. 11 Ekim 2019 14:05

Doğum gününde şehit oldu - Haber

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Tel Rıfat'tan, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen havanlı saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

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