Anasayfa Video Galeriler Gündem Doğum kontrol hapınu kullanmayı bırakan genç kadın hayatının şokunu yaşadı Doğum kontrol hapınu kullanmayı bırakan genç kadın hayatının şokunu yaşadı 18 Haziran 2022 Cumartesi Saat: 11:05 Amerika Alabama'da yaşayan Chancey Sessions isimli kadın, 10 yıl boyunca kullandığı doğum kontrol haplarından vazgeçince hayatının şokunu yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ad87490769d7565e200703" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de ilk; yüksek hızlı trende yangın tatbikatı Deniz keyfiniz kabusa dönebilir! Görülmez tehdit RİP Tam da koronavirüsten kurtulduk derken... İşte 2 yeni kabusumuz! Evlilik hayali kuranlara 2 kat kötü haber Cumhuriyet tarihine geçecek protesto: Bozuk yoldaki çukurlara ağaç diktiler Bakan Nebati'nin gözleri yine ışıl ışıl: ''Gücümüz yetmezse Erdoğan var'' TELE1’in borçları ödendi Mehmet Metiner - Bülent Arınç restleşmesine Bahçeli de dahil oldu CHP'li Yıldırım Kaya selin vurduğu Ankara'nın Akyurt ilçesini ziyaret etti