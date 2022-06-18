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  4. Doğum kontrol hapınu kullanmayı bırakan genç kadın hayatının şokunu yaşadı

Doğum kontrol hapınu kullanmayı bırakan genç kadın hayatının şokunu yaşadı

Amerika Alabama'da yaşayan Chancey Sessions isimli kadın, 10 yıl boyunca kullandığı doğum kontrol haplarından vazgeçince hayatının şokunu yaşadı.

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