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  3. 13 Haziran 2017 12:45

Doğum sonrası aile şoke oldu!

GAZİANTEP'te, hamilelik sırasında erkek bebekleri olacağı ve doğum yaptığı hastanede bebeklerinin erkek olduğunu gösteren rapor düzenlenen aileye, doğumdan 4 gün sonra kız bebek verilmek istendi.

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