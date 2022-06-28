Anasayfa Video Galeriler Gündem Doğuştan elleri olmayan esnaftan büyük başarı Doğuştan elleri olmayan esnaftan büyük başarı 28 Haziran 2022 Salı Saat: 13:50 Antalya’da doğuştan elleri olmayan ve bacak kısalığı bulunan 2 çocuk babası 64 yaşındaki Mehmet Temel, bir insanın elleriyle yaptığı her şeyi ayaklarıyla yapabiliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62badcfdafe3ef72fd072527" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adana'da petrol bulundu: Değeri 1 milyar dolar Bylock'un lisans sahibi için istenen ceza belli oldu Tabiat ana geri döndü! Geçen yıl kül olan Muğla küllerinden yeniden doğuyor! Sel bölgesinden korkunç görüntüler: 1 bina yıkıldı, 1 bina yan yattı 7 yıllık sır çözüldü: Kayıp kadının öldürüldüğü ortaya çıktı THK ''balon pilotu'' okulunu yeniden açtı 100 metrelik kulede can pazarı Cennet Marmaris'i küle çeviren yangında karşı ateşli çözüm Süper Lig'te sürpriz ayrılık! Trabzonspor resmen açıkladı