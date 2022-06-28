  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Doğuştan elleri olmayan esnaftan büyük başarı

Doğuştan elleri olmayan esnaftan büyük başarı

Antalya’da doğuştan elleri olmayan ve bacak kısalığı bulunan 2 çocuk babası 64 yaşındaki Mehmet Temel, bir insanın elleriyle yaptığı her şeyi ayaklarıyla yapabiliyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Adana'da petrol bulundu: Değeri 1 milyar dolar
Bylock'un lisans sahibi için istenen ceza belli oldu
Tabiat ana geri döndü! Geçen yıl kül olan Muğla küllerinden yeniden doğuyor!
Sel bölgesinden korkunç görüntüler: 1 bina yıkıldı, 1 bina yan yattı
7 yıllık sır çözüldü: Kayıp kadının öldürüldüğü ortaya çıktı
THK ''balon pilotu'' okulunu yeniden açtı
100 metrelik kulede can pazarı
Cennet Marmaris'i küle çeviren yangında karşı ateşli çözüm
Süper Lig'te sürpriz ayrılık! Trabzonspor resmen açıkladı