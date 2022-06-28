Doğuştan elleri olmayan esnaftan büyük başarı

Antalya’da doğuştan elleri olmayan ve bacak kısalığı bulunan 2 çocuk babası 64 yaşındaki Mehmet Temel, bir insanın elleriyle yaptığı her şeyi ayaklarıyla yapabiliyor.

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