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  3. 08 Haziran 2017 17:15

Doktor balıkların sırrı halen çözülemedi

’Doktor balıklar’, Sivas’ın Kangal ilçesinde bulunan Balıklı Kaplıca’da başta sedef hastalığı olmak üzere bir çok cilt hastalığını tedavisine yardımcı oluyor.

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İstanbulda minibüs eve daldı: Yaralılar var
İstanbulda minibüs eve daldı: Yaralılar var
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İstanbul'da kanlı soygun girişimi kamerada
İstanbul'da kanlı soygun girişimi kamerada
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Bağcılardaki silahlı banka soygunu kamerada
Bağcılardaki silahlı banka soygunu kamerada
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Adanada termometreler 46 dereceyi gösterdi
Adanada termometreler 46 dereceyi gösterdi
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Dolandırıcılar Esenyurt Meydanından yer satmış!
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