  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 09 Ekim 2019 00:15

Doktor ile hasta yakını arasında yumruklu kavga

İstanbul Kartal’da bir sağlık ocağında doktor ile hasta yakını arasında yaşanan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Video Galeri
AK Parti'ye oy veren vatandaşın isyan videosu olay oldu
AK Parti'ye oy veren vatandaşın isyan videosu olay oldu
Video Galeri
Zırhlı araçlar Suriye sınırında
Zırhlı araçlar Suriye sınırında
Video Galeri
Irak-Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti
Irak-Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti
Video Galeri
ABD'den akıl almaz tehdit: ''Cehennemden gelme yaptırımlar geliyor''
ABD'den akıl almaz tehdit: ''Cehennemden gelme yaptırımlar geliyor''
Video Galeri
''Sözde FETÖ uzmanı''na Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 270 bin TL maaş!
''Sözde FETÖ uzmanı''na Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 270 bin TL maaş!
Video Galeri
Şarkıcı Fatih Bulut'a suç duyurusu
Şarkıcı Fatih Bulut'a suç duyurusu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM