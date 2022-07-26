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  4. Doktor, sağlık çalışanlarını böyle fırçaladı: Kafanıza göre polis çağırıyorsunuz...

Doktor, sağlık çalışanlarını böyle fırçaladı: Kafanıza göre polis çağırıyorsunuz...

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan özel bir hastanede doktorun sağlık çalışanlarını fırçaladığı anlar kameralara yansıdı.

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