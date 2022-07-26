Anasayfa Video Galeriler Gündem Doktor, sağlık çalışanlarını böyle fırçaladı: Kafanıza göre polis çağırıyorsunuz... Doktor, sağlık çalışanlarını böyle fırçaladı: Kafanıza göre polis çağırıyorsunuz... 26 Temmuz 2022 Salı Saat: 22:35 Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan özel bir hastanede doktorun sağlık çalışanlarını fırçaladığı anlar kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e041f97f103b4d580437f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Grip mi, nezle mi, Covid-19 mu ? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Sünnet olmaktan korkan çocuk, ağaca tırmandı Önce çarpıp, sonra soydular Savcı, polis derken... Şimdi de sahte jandarma alarmı! İstanbul'da polise hain saldırı! 1 polis yaralandı Engelli vatandaşın ''kaçak'' asansörü görenleri şaşırttı Emniyette sivil memurlar eylem başlattı İstanbul'da pitbull dehşeti! Minik çocuk ölümden döndü İstanbul'da şehir magandalarının yol verme kavgası kamerada