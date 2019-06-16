  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Haziran 2019 14:20

Doktor ve hemşireye saldıran şüpheli gözaltına alındı

Bolu’da, özel bir hastanede çalışan doktor, hemşire ve güvenlik görevlisini darp eden şüpheli gözaltına alındı. Yaşanan arbede hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Tabaklar Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin acil servis bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, acil servisin önünde 14 GF 335 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Asutay E., yolun...

Video Galeri
Eyüpsultan’da Karadeniz rüzgarı esti
Eyüpsultan’da Karadeniz rüzgarı esti
Video Galeri
Diyarbakır’da yılın ilk buğday hasadı yapıldı
Diyarbakır’da yılın ilk buğday hasadı yapıldı
Video Galeri
Dalyan ziyaretçilerini bekliyor
Dalyan ziyaretçilerini bekliyor
Video Galeri
Canlı yayında Atatürk için skandal sözler !
Canlı yayında Atatürk için skandal sözler !
Video Galeri
''AK Partili kadınlar etkinliğe gelmeyen kadına saldırdı'' iddiası !
''AK Partili kadınlar etkinliğe gelmeyen kadına saldırdı'' iddiası !
Video Galeri
Kapadokya’da 9 kaçak yapı daha yıkılıyor
Kapadokya’da 9 kaçak yapı daha yıkılıyor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM