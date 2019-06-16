Doktor ve hemşireye saldıran şüpheli gözaltına alındı
16 Haziran 2019 14:20
Doktor ve hemşireye saldıran şüpheli gözaltına alındı
Bolu’da, özel bir hastanede çalışan doktor, hemşire ve güvenlik görevlisini darp eden şüpheli gözaltına alındı. Yaşanan arbede hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Tabaklar Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin acil servis bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, acil servisin önünde 14 GF 335 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Asutay E., yolun...