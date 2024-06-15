Doktora akıl almaz saldırı kamerada: Tekerlekli sandalyeden fırlayıp saldırdı

İstanbul'da yine bir sağlık çalışanı hem hasta yakınlarının hem de tekerlekli sandalyedeki hastanın saldırısına uğradı.

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