Anasayfa Video Galeriler Gündem Doktora akıl almaz saldırı kamerada: Tekerlekli sandalyeden fırlayıp saldırdı Doktora akıl almaz saldırı kamerada: Tekerlekli sandalyeden fırlayıp saldırdı 15 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 12:31 İstanbul'da yine bir sağlık çalışanı hem hasta yakınlarının hem de tekerlekli sandalyedeki hastanın saldırısına uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666d5f76b8ab1d29ba09c3d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya Valisi'ne ''Alo valim yer yok'' telefonu Hatay'da güldüren yılan kovalamacası kamerada Ünlü oyuncu ''devremülk dolandırıcılığı'' operasyonunda tutuklandı Mehmetçik hainlerle böyle bayramlaştı İğrenç müsilaj geri döndü: Tatilcilere deniz keyfi haram Siirt'te yetişiyor, kendisi 16 ülkeye suyu 34 ülkeye satılıuyor Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı Bayraktar TB3'ten bir başarı daha: Rampadan kanatlandı