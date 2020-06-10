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  3. 10 Haziran 2020 16:00

Doktora demir sopa ve bıçak ile saldırdı! Saldırı anı kamerada!

Sağlık çalışanlarına şiddete bir yenisi daha eklendi. . İstanbul Esenyurt'ta bir kişi aile sağlığı merkezinde çalışan doktorlara bıçak ve sopayla saldırdı. O anlar kameralara yansıdı.

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