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Doktora kafa atan şüpheli tekrar gözaltında

Aydın'da polisler tarafından adli muayene için getirildiği hastanede, acil servis doktoruna kafa atıp yaraladıktan 11 saat sonra serbest kalan saldırganın tekrar gözaltına alındı.

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