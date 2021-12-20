Anasayfa Video Galeriler Gündem Doktora kafa atan şüpheli tekrar gözaltında Doktora kafa atan şüpheli tekrar gözaltında 20 Aralık 2021 Pazartesi Saat: 09:41 Aydın'da polisler tarafından adli muayene için getirildiği hastanede, acil servis doktoruna kafa atıp yaraladıktan 11 saat sonra serbest kalan saldırganın tekrar gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c0258131d0116f9137cf67" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili şoke eden iddia Tapınakta tüyler ürperten olay! 2 kişi dövülerek öldürüldü Yetişkin film yıldızından tepki çeken paylaşım Hülya Avşar: ''Gerekirse simit yiyeceğiz ama bu günleri atlatacağız'' Elazığ'da bir vatandaşın, işine giderken yolda bulduğu kazla kurduğu dostluk görenler inanamıyor. Arap turistler Türk lirasıyla böyle dalga geçti Türk Lirası'nın düştüğü durumu gösteren en acı tablo Muharrem Sarıkaya'dan kamera önünde muhabire tokat İstanbul'da şehir magandaları dehşet saçtı! O anlar kamerada