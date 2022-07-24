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  4. Doktora korkunç tehdit: ''Siz öldürülmeyi hak ediyorsunuz''

Doktora korkunç tehdit: ''Siz öldürülmeyi hak ediyorsunuz''

Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde bir kişinin tartıştığı doktora ''Siz öldürülmeyi hak ediyorsunuz'' dediği anlar kameraya yansıdı.

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