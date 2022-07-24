Anasayfa Video Galeriler Gündem Doktora korkunç tehdit: ''Siz öldürülmeyi hak ediyorsunuz'' Doktora korkunç tehdit: ''Siz öldürülmeyi hak ediyorsunuz'' 24 Temmuz 2022 Pazar Saat: 09:10 Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde bir kişinin tartıştığı doktora ''Siz öldürülmeyi hak ediyorsunuz'' dediği anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62dce24a48432d5c4b0579d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Starlink uyduları Türkiye'den geçti! Gören telefona sarıldı Meedo mu başka birisi mi? Şeyma Subaşı öpüştüğü anları paylaştı Belediye Başkanı konserde sahneye çıktı- - MSB Muhteşem Yüzyıl müziğiyle patlaştı: 289 terörist etkisiz hale getirildi Iraklı Türk düşmanları sahnede: ''Türkler giremez!'' Ekonomist Murat Muratoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak ''nas'' çıkışı Şiddete uğrayan kadının, saldırgana verdiği ders kamerada İmamoğlu’ndan İstanbulluya yeni müjde Bir yabancı uyruklu sapık daha! Havuz sapığı ifşa oldu