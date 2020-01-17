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  3. 17 Ocak 2020 13:35

Doktora saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı

Osmaniye'de, M.B.'nin, kanaması olan hamile eşini getirdiği hastanede tartıştığı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Gönen'e saldırıp, burnunu kırdığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

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