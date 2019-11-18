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  3. 18 Kasım 2019 19:15

Doktora şiddet kamerada

Kayseri'de, aile hekimi Ali Has, kimlikle ilaç yazdırma talebini geri çevirdiği hasta yakını tarafından darp edildiğini iddia ederek, şikayette bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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