Anasayfa Video Galeriler Gündem Doktora yumruklu saldırı saniye saniye kamerada Doktora yumruklu saldırı saniye saniye kamerada 24 Aralık 2023 Pazar Saat: 12:15 Güncelleme: 24 Aralık 2023 Pazar 12:15 Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli doktor M.Y., hasta yakınları tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6587f6beea88ce1593075933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da el bombası alarmı! Binanın önünde bulundu Ünlü şarkıcı Atilla Taş tutuklandı Başıboş sokak köpekleri çocuğa kabusu yaşattı Ünlü kayak merkezine tatilci akını 13 ilde 5 kabus çetesi çökertildi: Kurdukları tuzak ''pes'' dedirtti Otoyolda sis faciası: Ölü ve yaralılar var Fırtına yolcu uçağını kağıt gibi savurdu Noel pazarında kabus: 1 kişi öldü Ameliyatta hastaya doktor yumruğu kamerada