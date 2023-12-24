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Doktora yumruklu saldırı saniye saniye kamerada

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Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli doktor M.Y., hasta yakınları tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

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