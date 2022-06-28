  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Doktoru, Cüneyt Arkın'ın ölüm nedenini açıkladı

Doktoru, Cüneyt Arkın'ın ölüm nedenini açıkladı

Prof. Dr. Ferah Ece, kalp durmasıyla hastaneye getirilen usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın ölüm nedenini açıkladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Cüneyt Arkın'ın öğrencilik yıllarına ait fotoğrafı ortaya çıktı
2.5 yıl önce kaybolmuştu! Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme
Dünyanın gözü Türkiye'nin gururu ''Anadolu Kartalı''nda olacak
Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan! Ulaşıma kapatıldı
Hey gidi koca çınar! Cüneyt Arkın hayatını kaybetti
Adana'da petrol bulundu: Değeri 1 milyar dolar
Bylock'un lisans sahibi için istenen ceza belli oldu
Tabiat ana geri döndü! Geçen yıl kül olan Muğla küllerinden yeniden doğuyor!
Sel bölgesinden korkunç görüntüler: 1 bina yıkıldı, 1 bina yan yattı