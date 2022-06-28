Anasayfa Video Galeriler Gündem Doktoru, Cüneyt Arkın'ın ölüm nedenini açıkladı Doktoru, Cüneyt Arkın'ın ölüm nedenini açıkladı 28 Haziran 2022 Salı Saat: 16:16 Prof. Dr. Ferah Ece, kalp durmasıyla hastaneye getirilen usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın ölüm nedenini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62baff2ceadd6d19f36852e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cüneyt Arkın'ın öğrencilik yıllarına ait fotoğrafı ortaya çıktı 2.5 yıl önce kaybolmuştu! Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme Dünyanın gözü Türkiye'nin gururu ''Anadolu Kartalı''nda olacak Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan! Ulaşıma kapatıldı Hey gidi koca çınar! Cüneyt Arkın hayatını kaybetti Adana'da petrol bulundu: Değeri 1 milyar dolar Bylock'un lisans sahibi için istenen ceza belli oldu Tabiat ana geri döndü! Geçen yıl kül olan Muğla küllerinden yeniden doğuyor! Sel bölgesinden korkunç görüntüler: 1 bina yıkıldı, 1 bina yan yattı