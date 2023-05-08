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Dokunan yanar! 244 bin TL cezası var

Çanakakle'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyündeki Nilüfer Gölü'nde koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara, 244 bin TL ceza kesiliyor.Do

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