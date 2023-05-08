Anasayfa Video Galeriler Gündem Dokunan yanar! 244 bin TL cezası var Dokunan yanar! 244 bin TL cezası var 08 Mayıs 2023 Pazartesi Saat: 13:50 Çanakakle'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyündeki Nilüfer Gölü'nde koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara, 244 bin TL ceza kesiliyor.Do Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6458d3efee42aa750a6c2513" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu sefer şiddet uygulayan kadın, şiddet gören erkekti... Bankayı 101 milyon lira dolandıran şebekeye ikinci dalga operasyon YSK, oy pusulalarını tanıttı 45 bin öğretmen ataması yapıldı Restore edilen Kız Kulesi'nin açılışı için geri sayım Mayıs ayında kar sürprizi! Yüksekliği 5 metreyi buldu Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: ''En büyük devrim!'' Sosyal medya fenomeni Cihan Emre gasp edildi! Yine bir boşanma aşamasındaki eş dehşeti! Çığlıkları sokağı çınlattı