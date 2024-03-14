Anasayfa Video Galeriler Gündem Dolandırıcılar bu sefer Kızılay'a da bağış yaptı Dolandırıcılar bu sefer Kızılay'a da bağış yaptı 14 Mart 2024 Perşembe Saat: 14:00 Güncelleme: 14 Mart 2024 Perşembe 14:00 Erzurum’da bir vatandaşın cep telefonuna sızmayı başaran dolandırıcılar, talihsiz adamın hesabından 173 bin TL, kredi kartlarından 336 bin TL parayı çalmayı başarırken Türk Kızılay'ına da 50 TL bağış yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f2d8e0baa8cd24160e4963" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Konya'da Türk Yıldızları uçağı düştü Kız kardeşini taciz eden sapık ağabeye de ceza indirimi Profesörü yolun ortasında yerde gören polisi aradı, gerçek sonra ortaya çıktı MSB: F-35 için ödediğimiz parayı geri alacağımızı düşünüyoruz İstanbul'da kayıp olarak aranıyordu, cesedi ormanda gömülü halde bulundu Ankara, İstanbul ve İzmir'deki son seçim anketi açıklandı İstanbul'un kalbinde 130 yıllık keşif! Duyan görmeye geliyor CHP'li Nazlıaka: ''Çankaya’dan başladı, Mamak’la devam etti, Keçiören olabilir dedi'' Marketlere ceza yağdı! Ürün başına 2 bin 172 TL...