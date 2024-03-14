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Dolandırıcılar bu sefer Kızılay'a da bağış yaptı

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Erzurum’da bir vatandaşın cep telefonuna sızmayı başaran dolandırıcılar, talihsiz adamın hesabından 173 bin TL, kredi kartlarından 336 bin TL parayı çalmayı başarırken Türk Kızılay'ına da 50 TL bağış yaptı.

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