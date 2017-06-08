SON DAKİKA
15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ’NDA İKİ ŞERİT KAPANACAK
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 08 Haziran 2017 16:15

Dolandırıcılar Esenyurt Meydanından yer satmış!

"En Büyük Şaban" filminde dolandırıcıların köprüyü satmasının bir benzeri de Esenyurt’ta yaşandı. Dolandırıcılar Esenyurt Meydanı’nda mobil döner aracıyla satış yapmak isteyen İbrahim İhsan Kutnak’a 7 metrekarelik alanın kullanım hakkını 100 bin

Video Galeri
Katar Krizinin Şifresi: Statükonun Değişimle İmtihanı
Katar Krizinin Şifresi: Statükonun Değişimle İmtihanı
Video Galeri
Kaçırılan Afgan çocuk amcasına böyle kavuştu
Kaçırılan Afgan çocuk amcasına böyle kavuştu
Video Galeri
İşte Londra saldırganı
İşte Londra saldırganı
Video Galeri
İncirlikte hareketlilik sürüyor!
İncirlikte hareketlilik sürüyor!
Video Galeri
İngiliz polisinin saldırganları vurduğu o an kamerada!
İngiliz polisinin saldırganları vurduğu o an kamerada!
Video Galeri
Kontrolünü kaybedip metrobüs yoluna girdi!
Kontrolünü kaybedip metrobüs yoluna girdi!