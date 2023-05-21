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  4. Dolandırıcılardan şeytani yöntem! Avukatlarla bir olup tuzağa düşürdüler

Dolandırıcılardan şeytani yöntem! Avukatlarla bir olup tuzağa düşürdüler

Sosyal medyada kadınlara ait sahte hesaplar açarak tanıştıkları kişileri taciz suçlamasıyla dolandırdıkları öne sürülen 10'u avukat 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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