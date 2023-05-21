Anasayfa Video Galeriler Gündem Dolandırıcılardan şeytani yöntem! Avukatlarla bir olup tuzağa düşürdüler Dolandırıcılardan şeytani yöntem! Avukatlarla bir olup tuzağa düşürdüler 21 Mayıs 2023 Pazar Saat: 13:00 Sosyal medyada kadınlara ait sahte hesaplar açarak tanıştıkları kişileri taciz suçlamasıyla dolandırdıkları öne sürülen 10'u avukat 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6469ebbf7678f454c0364733" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tarlada şaşkına çeviren manzara... Her yeri pet şişelerle donattı Bolu'nun doğa harikası hafta sonu doldu taştı Cübbeli Ahmet: Bizim sağcılar CHP'ye kazık attı yine Erdoğan ile üniversiteli gencin ''kız isteme'' diyaloğu güldürdü 137 kaçak Afgan ülkesine gönderildi Kastamonu'yu dolu ve sağanak vurdu; yıldırım düştü AK Parti'den milletvekili seçilen Hulki Cevizoğlu'na protesto şoku Oy kullanan seçmen Arapça konuşunca... A Haber muhabirinin zor anları! Piknik keyfi baraj kapakları açılınca kabusa döndü