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  3. 28 Eylül 2018 16:30

Dolandırıcıları otomobiliyle takip etti: Hareketli anlar

Bolu’da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda otomobille kaçan dolandırıcıların peşinden kendi aracıyla giden vatandaş, yarım saat süren kovalamacada nefes kesen anların yaşanmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir telefoncuya, tamir için telefonlarını veren 1’i kadın 2 kişi, akşam saatlerinde telefonlarını alacaklarını söyleyerek iş yerinden...

Bilgin Pro
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