Anasayfa Video Galeriler Gündem Doların düşüşünü böyle kutladılar... Sokak halayında, dolar bile yaktılar! Doların düşüşünü böyle kutladılar... Sokak halayında, dolar bile yaktılar! 21 Aralık 2021 Salı Saat: 13:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası düşen dolara sevinen Malatya'daki esnaf davul zurnalı halay çekti, dolar yaktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c1b096aef19c1daf11d393" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kuaförün elindeki fön makinesi alev aldı! O anlar kamerada Sınır kapısında TIR kuyruğu! 29 kilometreyi buldu Kuzey Marmara Otoyolu’nda 19 araç birbirine girdi 18.30'dan dolar alan vatandaş: ''Zarar etsem de iyi oldu, düşmesi gerekiyordu'' Cezaevi değil cehennem! Kan donduran görüntüler... Yerli otomobil TOGG'un yeni logosuyla ilk görüntüsü Yine Esenyurt! Kanser hastası kadına kabusu yaşattılar Melis Sezen dekoltesini gösterebilmek için şekilden şekle girdi Kız çocuklarının kavgası kanlı bitti! Aileler karıştı, silahlar konuştu!