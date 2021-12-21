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  4. Doların düşüşünü böyle kutladılar... Sokak halayında, dolar bile yaktılar!

Doların düşüşünü böyle kutladılar... Sokak halayında, dolar bile yaktılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası düşen dolara sevinen Malatya'daki esnaf davul zurnalı halay çekti, dolar yaktı.

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