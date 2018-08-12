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  3. 12 Ağustos 2018 14:47

Dolarları yaktı, eşi çıldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dolar bozdurma çağrısının ardından bir vatandaş, elindeki dolarları yakarken o anları da kameraya kaydettirdi.

Bilgin Pro
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