Anasayfa Video Galeriler Gündem Dolmabahçe'de 10 Kasım töreni Dolmabahçe'de 10 Kasım töreni 10 Kasım 2023 Cuma Saat: 10:00 Güncelleme: 10 Kasım 2023 Cuma 10:00 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85'inci yıl dönümünde hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654dd509662a15655643ec93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Saat 9'u 5 geçe metroda Ata'ya saygı duruşu Gazze'ye en büyük yardım Türkiye'den! Gemi yola çıktı Ankara Emniyeti sildiği 15 Temmuz videosunu yeniden paylaştı Mansur Yavaş’tan Andımız'la 10 Kasım anması 10 Kasım'da İBB’den ağlatan Atatürk videosu ABD üssüne saldırı! Ortalık cehenneme döndü Bir ''borç'' çatışması daha: 10 yaralı var! ''Dur'' ihtarına uymadı, polisi şehit ediyordu İstanbul'da zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi