  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 12 Ocak 2020 16:45

Dolmabahçe'de kritik zirve

Libya'da ateşkesin sağlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz El Sarrac'ı kabul etti.

Video Galeri
Köpeğini döven babasını pompalıyla öldürdü
Köpeğini döven babasını pompalıyla öldürdü
Video Galeri
Üniversiteli Gülistan 8 gündür kayıp
Üniversiteli Gülistan 8 gündür kayıp
Video Galeri
Esenyurt'ta bir kişi silahla vurularak öldürüldü ! Dehşet kamerada
Esenyurt'ta bir kişi silahla vurularak öldürüldü ! Dehşet kamerada
Video Galeri
Bahçeli'den çarpıcı sözler: Son sınır Türkiye'dir
Bahçeli'den çarpıcı sözler: Son sınır Türkiye'dir
Video Galeri
Camide imam ile müezzin birbirine girdi
Camide imam ile müezzin birbirine girdi
Video Galeri
İlber Ortaylı, İngiliz kraliyetindeki ayrılığın perde arkasını anlattı
İlber Ortaylı, İngiliz kraliyetindeki ayrılığın perde arkasını anlattı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM