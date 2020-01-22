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  3. 22 Ocak 2020 17:30

Dolmabahçe Sarayı'nda sürpriz keşif !

Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan restorasyon çalışmaları sırasında sürpriz bir keşfe imza atıldı. Duvar sıvasının altından 1917 tarihli gazete parçaları çıktı.

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