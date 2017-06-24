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  3. 24 Haziran 2017 17:15

Dolmuş ile otomobil çarpıştı!

Ankara'da hat dolmuşu ile otomobil çarpıştı. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

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Canlı bombalar etkisiz hale getirildi
Canlı bombalar etkisiz hale getirildi
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Şişlide helikopter destekli dev uyuşturucu operasyonu
Şişlide helikopter destekli dev uyuşturucu operasyonu
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Ankarada feci kaza: 9u ağır 17 yaralı
Ankarada feci kaza: 9u ağır 17 yaralı
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Genelkurmay teslim alınan teröristlerin görüntüsünü paylaştı
Genelkurmay teslim alınan teröristlerin görüntüsünü paylaştı
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Portakal heykeller yükseliyor
Portakal heykeller yükseliyor
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Bursa Hayvanat Bahçesinin yeni misafirleri ilgi çekiyor
Bursa Hayvanat Bahçesinin yeni misafirleri ilgi çekiyor