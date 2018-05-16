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  3. 16 Mayıs 2018 16:44

Dolmuşa bindirmeyen şoförü bıçakladı

Mersin'de iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavga böyle görüntülendi.

Bilgin Pro
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