Anasayfa Video Galeriler Gündem Dolmuşa binen Murat Övüç: ''Lüksten kaçınmamız lazım'' Dolmuşa binen Murat Övüç: ''Lüksten kaçınmamız lazım'' 06 Aralık 2023 Çarşamba Saat: 17:10 Fenomenlerin mal varlıklarına el konulmasının ardından Murat Övüç'ün yaptığı paylaşım dikkat çekti. Dolmuşa bindiği anları paylaşan Övüç, ''Lüksten kaçınmamız lazım'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657080e1607cf61982082e63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadın sağlık çalışanlarına gizli kameralı taciz rezaleti Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 PKK'lı sarı torbada! Marmara Denizi'nde deprem sırasındaki bu görüntü olay oldu Polis engel olamadı, boğazını kesti Korkunç kaza! Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 17 ölü var Beşiktaş ve Milli Takım'ın yıldızına trafikte saldırı Karadeniz fındığı tehlikede! ''Kahverengi kokarca'' bahçeleri istila etti Sapık patrondan liseli kıza seri taciz: ''Her gün istismara uğradım'' Site içinde tarım! Traktörüyle ekiyor, biçiyor, satıyor!