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  4. Dolmuşa binen Murat Övüç: ''Lüksten kaçınmamız lazım''

Dolmuşa binen Murat Övüç: ''Lüksten kaçınmamız lazım''

Fenomenlerin mal varlıklarına el konulmasının ardından Murat Övüç'ün yaptığı paylaşım dikkat çekti. Dolmuşa bindiği anları paylaşan Övüç, ''Lüksten kaçınmamız lazım'' dedi.

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