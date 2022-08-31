Anasayfa Video Galeriler Gündem Dolu felaketi! 1 çocuk öldü, 30 kişi yaralandı Dolu felaketi! 1 çocuk öldü, 30 kişi yaralandı 31 Ağustos 2022 Çarşamba Saat: 15:05 İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da dolu yağışı etkili oldu. Büyüklüğü 10 santimetreyi bulan dolu nedeniyle 1 çocuk hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/630f4e811147257ea95eb083" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Beşiktaş taraftarı ayaklanacak! A Spor yorumcusundan skandal sözler İsmail Saymaz ile Ayşenur Arslan'ın canlı yayındaki tartışması olay oldu Ege beşik gibi sallanıyor! 5.1'lik bir deprem daha Alkollü sürücü polis aracına kafa attı Kılıçdaroğlu: ''Siyasete giren adamın malı, mülkü, gemileri, uçakları olmaz'' İstanbul'da psikopat koca dehşeti: Eski eşini satırla kovaladı Kılıçdaroğlu: ''Siyasete giren adamın malı, mülkü, gemileri, uçakları olmaz'' CHP'den başkomiser hakkında suç duyurusu İkinci el otomobil fiyatları düştü, düşecek derken... Beklenen haber geldi!