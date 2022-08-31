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  4. Dolu felaketi! 1 çocuk öldü, 30 kişi yaralandı

Dolu felaketi! 1 çocuk öldü, 30 kişi yaralandı

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da dolu yağışı etkili oldu. Büyüklüğü 10 santimetreyi bulan dolu nedeniyle 1 çocuk hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

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