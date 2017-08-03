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  3. 03 Ağustos 2017 14:15

Dolu mağduru sürücülerin son gün telaşı

İstanbul’da geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan dolu fırtınasının ardından araçlarında hasar oluşan sürücüler, sigorta şirketlerine hasar bildiriminin son günü olması nedeniyle rapor tutturmak için itfaiye istasyonlarına akın etti.

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