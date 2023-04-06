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  4. Dolu yağışı bastırdı İzmir beyaza büründü

Dolu yağışı bastırdı İzmir beyaza büründü

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İzmir’de kentin bazı bölgelerinde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Çeşme ilçesinde sağanağın ardından dolu yağdı.

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