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MALATYA'DA ÇOK ŞİDDETLİ DEPREM!
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  3. 04 Ağustos 2020 12:20

Dolunay manzarası görenleri mest etti!

İstanbul'da havanın kararması ile kendini gösteren dolunay, vatandaşları adeta büyülerken seyirlik manzaralar oluştu.

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Malatya'da 5,2'lik deprem! Çevre illerden de hissedildi
Malatya'da 5,2'lik deprem! Çevre illerden de hissedildi
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Okulların açılışı için ''gizli'' kabus: ''Çocuklarda belirti gözükmüyor!''
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Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü
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Kadınların eylemine katılmak isteyen Murat Övüç kovuldu
Kadınların eylemine katılmak isteyen Murat Övüç kovuldu
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İstanbul'da dehşet anları! Sürünerek kaçmaya çalıştılar
İstanbul'da dehşet anları! Sürünerek kaçmaya çalıştılar
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