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  3. 25 Nisan 2017 11:20

Domates fiyatlarını artıran sebep ortaya çıktı

Son günlerde fiyatı 5-6 lirayı aşan domatesin ateşinin tarla mahsulleri çıkana kadar düşmeyeceği bildirildi.

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