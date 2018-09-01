Domatesin ardından susamda da ‘tuta absoluta’ kabusu
01 Eylül 2018 17:25
Domatesin ardından susamda da ‘tuta absoluta’ kabusu
Örtü altı ve açık tarımda Türkiye’de söz sahibi olan Antalya’nın Aksu ilçesinde kış aylarında milyonlarca ton domatesin çöpe gitmesine neden olan ‘tuta absoluta’ zararlı böcekleri, bu kez de susam tarlalarına dadandı. Susam tarlalarında binlerce ton zarar olduğu öğrenildi. 2009 yılında Güney Avrupa üzerinden Türkiye’ye giren ‘tuta absoluta’ bu kez susam tarlalarını mesken tuttu. Özellikle...