Anasayfa Video Galeriler Gündem Domuz sürüsü şehir merkezine indi Domuz sürüsü şehir merkezine indi 27 Temmuz 2022 Çarşamba Saat: 09:55 Bursa'nın Mudanya ilçesinde aç kalan domuz sürüsü yemek araman için şehir merkezine indi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e0e16d16f7e44e683a8f43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da trafik tartışması kanlı bitti! Yaralılar var İstanbul'da dehşet! Kanlar içerisinde yardım istedi İstanbul'da korkunç kaza: 1'i ağır 7 kişi yaralandı Yeni gün acıyla başladı: 2 evladımızı şehit verdik! Adana uçağı pilotundan olay olan Azer Bülbüllü anons Mansur Yavaş’tan Ankapark videosu: Mücadelemiz bugün başlamadı! Kadın sunucu canlı yayın sırasında bayıldı Doktor, sağlık çalışanlarını böyle fırçaladı: Kafanıza göre polis çağırıyorsunuz... Grip mi, nezle mi, Covid-19 mu ? Bilim Kurulu üyesi açıkladı