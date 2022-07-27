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Domuz sürüsü şehir merkezine indi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde aç kalan domuz sürüsü yemek araman için şehir merkezine indi.

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