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  3. 15 Haziran 2020 09:35

Donald Trump rampadan inerken zorlandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın rampadan inerken ve kürsüde su içerken zorlandığı görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

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