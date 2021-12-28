Anasayfa Video Galeriler Gündem Dondurucu soğuğa aldırış etmeden saatlerce kuyrukta beklediler Dondurucu soğuğa aldırış etmeden saatlerce kuyrukta beklediler 28 Aralık 2021 Salı Saat: 23:11 Sivas’ta dondurucu soğukta görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği bir insan kuyruğu görüntüleri kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61cb6f7061e1056f8c272c03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Başkan Seçer: ''Halkın sorunlarına eğilen bir belediyecilik anlayışımız var'' Bir pitbull saldırısı daha! Küçük çocuk ölümden döndü Skandal! Gözaltındaki zanlı bu videoyu karakoldan paylaştı! Kadın yolcu, yaşlı adama böyle saldırdı! Leyla ile Mecnun'un yeni sezonundan ilk fragman Hayvanat bahçesinde çocukların gözünün önünde yamyam aslan dehşeti Memur-Sen'den memur maaşı zamları için resti çekti İstanbul’da 5 ilçede DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı Millet İttifakı belediye başkanlarından ortak bildiri