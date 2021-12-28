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Dondurucu soğuğa aldırış etmeden saatlerce kuyrukta beklediler

Sivas’ta dondurucu soğukta görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği bir insan kuyruğu görüntüleri kaydedildi.

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