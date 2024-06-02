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Dönercide patlama: Ortalık savaş alanına döndü

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Hatay'ın Payas ilçesinde bir dönercide patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle ortalık savaş alanına döndü.

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