Anasayfa Video Galeriler Gündem Dönercide patlama: Ortalık savaş alanına döndü Dönercide patlama: Ortalık savaş alanına döndü 02 Haziran 2024 Pazar Saat: 17:00 Güncelleme: 02 Haziran 2024 Pazar 17:00 Hatay'ın Payas ilçesinde bir dönercide patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665c7b0e9b9d05a5240c3503" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Özgür Özel, Erdoğan'ın memleketi Rize'de isyan etti: ''Böyle düzene yazıklar olsun'' 5 aylık enflasyon farkı belli oluyor: Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Mezuniyet töreni meydan savaşına dönüştü; sandalyeler havada uçuştu İstanbul'da çöken binada skandal detaylar 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi 12 saat süren kabus: İki ilde ciğerlerimiz yandı Uzmanı açıkladı: El Nino gidiyor, La Nina geliyor İstanbul'da 3 katlı binanın çöktüğü anlar kamerada Son bir haftada yüz binlerce sürücüye ceza yağdı