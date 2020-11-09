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  3. 09 Kasım 2020 17:25

Donör kalp taşıyan helikopter yere çakıldı!

ABD'de hastaya nakledilmek üzere kalp taşıyan helikopter dün Los Angeles şehrinin doğusunda yer alan Keck Hospital hastanesinin çatısına inmeye çalıştığı sırada irtifa kaybetti.

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