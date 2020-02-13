  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 13 Şubat 2020 13:00

Dorock XL'ın patronu çalışanına dava açtı!

Beşiktaş’taki Dorock XL’ın mülk sahibi olan ve 4’ü çalışanı 5 kişiyi darp ettiği iddia edilen Şahin Şeker ve oğlu Doğan Şeker, kendilerine şantaj yapıldığını ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.

Video Galeri
Öğrencinin yüzüne tekme atan müdür kamerada
Öğrencinin yüzüne tekme atan müdür kamerada
Video Galeri
Dalgıçlar İstanbul'un kayıp gizemli adasına daldı
Dalgıçlar İstanbul'un kayıp gizemli adasına daldı
Video Galeri
Burası İstanbul Marmaray açık otoparkı değil; ana cadde!
Burası İstanbul Marmaray açık otoparkı değil; ana cadde!
Video Galeri
Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge'ye damga vurdu: ''Başbuğ darbe yapsaydı!''
Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge'ye damga vurdu: ''Başbuğ darbe yapsaydı!''
Video Galeri
Gri listedeki terörist böyle öldürüldü
Gri listedeki terörist böyle öldürüldü
Video Galeri
Van kara teslim! 687 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Van kara teslim! 687 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM