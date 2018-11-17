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  3. 17 Kasım 2018 18:10

Dorse kapağı açılan kamyon trafiği birbirine kattı

Antalya’nın Akseki ilçesinde trafikte hatalı sollama yapan ve dorse kapağı açık giden kamyon sürücüsü amatör kamera tarafından görüntülendi. İlginç olay, dün akşam saatlerinde Akseki-Manavgat karayolu Cendeve Boğazı mevkiinde meydana geldi. Manavgat istikametine giden 16 EGC 44 plakalı kamyon sürücüsü ilk olarak hatalı sollama yaptı. Diğer şeritten ilerleyen araçlar ile kafa kafaya gelen...

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