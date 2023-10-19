  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Dosta güven, düşmana korku! Mehmetçik nefes kesti

Dosta güven, düşmana korku! Mehmetçik nefes kesti

Kayseri’de 1’inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından Şehit Piyade Teğmen Hasan Bak Atma-Atlatma Sahası’nda gerçekleştirilecek olan Erciyes 2023 Tatbikatı, Hava Kılavuz Harekatı gece atlayışları ile başladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Özel Halk Otobüsü şoförü ile kız öğrenci arasında indirim kavgası
Putin’den ABD'ye açık tehdit: ''Füzeler hazır, vururuz!''
Maçta ortalık birbirine girdi! Topu antrenörün yüzüne attı, ortalık karıştı
74 ilde dev operasyon! Binlerce gözaltı var
İsrail vatandaşları Türkiye'yi terk ediyor
İstanbul trafiğinde baltalı maganda dehşeti
AK Partili Çelik: ''Füze İsrail tarafından atılmıştır''
İzmir'de tarihi keşif! Tam 7 bin 700 yıllık olduğu açıklandı
İzmir'de tarihi keşif! Tam 7 bin 700 yıllık olduğu açıklandı