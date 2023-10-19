Dosta güven, düşmana korku! Mehmetçik nefes kesti

Kayseri’de 1’inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından Şehit Piyade Teğmen Hasan Bak Atma-Atlatma Sahası’nda gerçekleştirilecek olan Erciyes 2023 Tatbikatı, Hava Kılavuz Harekatı gece atlayışları ile başladı.

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