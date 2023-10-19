Anasayfa Video Galeriler Gündem Dosta güven, düşmana korku! Mehmetçik nefes kesti Dosta güven, düşmana korku! Mehmetçik nefes kesti 19 Ekim 2023 Perşembe Saat: 09:22 Kayseri’de 1’inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından Şehit Piyade Teğmen Hasan Bak Atma-Atlatma Sahası’nda gerçekleştirilecek olan Erciyes 2023 Tatbikatı, Hava Kılavuz Harekatı gece atlayışları ile başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6530cb3fb79fad3f09100273" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Özel Halk Otobüsü şoförü ile kız öğrenci arasında indirim kavgası Putin’den ABD'ye açık tehdit: ''Füzeler hazır, vururuz!'' Maçta ortalık birbirine girdi! Topu antrenörün yüzüne attı, ortalık karıştı 74 ilde dev operasyon! Binlerce gözaltı var İsrail vatandaşları Türkiye'yi terk ediyor İstanbul trafiğinde baltalı maganda dehşeti AK Partili Çelik: ''Füze İsrail tarafından atılmıştır'' İzmir'de tarihi keşif! Tam 7 bin 700 yıllık olduğu açıklandı İzmir'de tarihi keşif! Tam 7 bin 700 yıllık olduğu açıklandı