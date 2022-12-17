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Dostluk maçında Atiba'ya tepki çeken müdahale

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Beşiktaş ile Giresunspor arasında oynanan hazırlık maçında Giresunsporlu Alper Uludağ'ın Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Atiba'ya yaptığı hareketle tepki çekti.

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