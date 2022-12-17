Anasayfa Video Galeriler Gündem Dostluk maçında Atiba'ya tepki çeken müdahale Dostluk maçında Atiba'ya tepki çeken müdahale 17 Aralık 2022 Cumartesi Saat: 10:30 Güncelleme: 17 Aralık 2022 Cumartesi 10:30 Beşiktaş ile Giresunspor arasında oynanan hazırlık maçında Giresunsporlu Alper Uludağ'ın Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Atiba'ya yaptığı hareketle tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639d701917a6ac28c75155b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hablemitoğlu suikastı faili Levent Göktaş tutuklandı İşkence gören 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti! Fabrikanın bacası alev aldı, faciadan dönüldü Gülşen'in çorabına karışan isme ''çocuk istismarı'' soruşturması açıldı Türkiye'de tek! Turist akınına uğruyor 12 yaşında evlendirildi, 13 yaşında anne oldu, 14 yaşında öldürüldü! Akli dengesi yerinde olmayan kadın binaya 3 patlayıcı koydu İran'da idam edilen 23 yaşındaki gencin son sözleri ortaya çıktı AK Partili Zengin açıkladı: AK Parti, HDP ile bir daha masaya oturacak