Dövmecide pompalı tüfekle dehşet saçtı

Muğla'da M.G., müşteri kapma nedeniyle tartıştığı, aynı caddede kendisi kimi dövmeci olan E.D.'nin iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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