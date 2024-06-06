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Dövmecide pompalı tüfekle dehşet saçtı

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Muğla'da M.G., müşteri kapma nedeniyle tartıştığı, aynı caddede kendisi kimi dövmeci olan E.D.'nin iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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