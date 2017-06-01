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  3. 01 Haziran 2017 21:45

Down sendromlu küçük taraftardan futbolculara taktik

Arjantin’de down sendromlu küçük taraftar Club Atletico Estudiantes takımının soyunma odasına girerek oyunculara maç öncesi taktik verdi.

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Şehrin ortasında yılan paniği
Şehrin ortasında yılan paniği
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‘Vatanım Sensin’ dizisinden duygulandıran Çanakkale türküsü
‘Vatanım Sensin’ dizisinden duygulandıran Çanakkale türküsü
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Şoförün kadının üzerine yürüdüğü görüntüler tepki çekti
Şoförün kadının üzerine yürüdüğü görüntüler tepki çekti
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Erdoğan, şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın şiirini okudu
Erdoğan, şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın şiirini okudu
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Ankarada izinsiz gösteriye polis müdahalesi
Ankarada izinsiz gösteriye polis müdahalesi
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İspanyada fincan satışında izdiham
İspanyada fincan satışında izdiham