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  3. 22 Mayıs 2017 10:15

“Doymuş yağlar kalp krizi riskini artırıyor”

İstanbul Cerrahi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülsüm Bingöl, doymuş yağ asidi içeren besinlerin direk damar sertliği yaparak damar tıkanıklığı riskini artırdığını söyledi.

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