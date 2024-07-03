Anasayfa Video Galeriler Gündem Dr. Ender Saraç beraat etti Dr. Ender Saraç beraat etti 03 Temmuz 2024 Çarşamba Saat: 16:11 Türkiye'nin yakından tanıdığı beslenme ve diyet uzmanı Dr. Ender Saraç, 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 22.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan beraat etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66854e1372bb90bdc305e0e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: Soyadı düzenlemesi de pakette Erdoğan, Putin ile görüştü: ''Bizim hedefimiz 100 milyar dolar'' Cübbeli Ahmet'in Burberry desenli sarığı olay oldu TRT spikeri zafer sarhoşu: Resmen kendinden geçti Gelin, kayınvalidesini terlikle dövüp, otomobille çarptı İstanbul'da bir boşanma aşamasındaki eş cinayeti daha PKK'dan alçak saldırı: Köyü ateşe verdiler İş var ama... Bu sektörler tam 10 bin ara eleman arıyor 45 ilde dev operasyon; yüzlerce gözaltı var