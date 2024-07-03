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Dr. Ender Saraç beraat etti

Türkiye'nin yakından tanıdığı beslenme ve diyet uzmanı Dr. Ender Saraç, 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 22.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan beraat etti.

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